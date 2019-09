Vereadores, secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo do Vale, servidor municipal Anderson e a advogada Fernanda Simões Kemp, se reuniram no início da noite da última segunda-feira 09 no plenário do legislativo com empresários interessados em se instalarem no Parque Industrial.

Os dirigentes das empresas participaram da sessão: Maria Valdete da Silva Tornearia, Guaporé Construtora de Obras Ltda. e Marcos Roberto Lourenço Ribas Ltda.