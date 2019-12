Encerramento do Grupo Conviver da Melhor Idade foi em grande estilo

No local aconchegante, com piscinas e bastante contato com a natureza, os participantes do grupo se divertiram e aproveitaram a tarde

Na última quarta-feira (11), os idosos participantes do Grupo Conviver da Melhor Idade de Quitandinha fizeram uma confraternização de fim de ano. Dessa vez, o local escolhido foi o Recanto Padre Francisco Hable, em Mafra. No local aconchegante, com piscinas e bastante contato com a natureza, os participantes do grupo se divertiram e aproveitaram a tarde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com a coordenadora do Grupo, Carmem Zaduski, é importante a realização desses eventos para que os participantes saiam um pouco da rotina e tenham momentos de lazer. “Muitos deles só tem esses dias pra espairecer e é importante pra todos nós relaxar um pouco, conversar, comer uma comida diferente… Esse é o nosso trabalho aqui no grupo”, afirma. “E eles amam”, continua.

A previsão é de que os encontros retornem em fevereiro do próximo ano.