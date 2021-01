Enfermeira é a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Quitandinha

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira foi imunizada a primeira pessoa pela vacina CoronaVac (do Instituto Butantan) contra a Covid-19.

Indianara Regiane de Medeiros, 31 anos, que é Coordenadora da Atenção Básica e Enfermeira da Unidade Covid de Quitandinha, foi a primeira pessoa do município a receber a vacina.

Indianara fez, até o momento, aproximadamente 1.000 coletas do teste do Covid-19 nos munícipes que buscaram atendimento na Unidade Covid.

O início da vacinação é uma grande notícia, que nos enche de esperança no combate a Covid-19. Conforme orientações e cronogramas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, as próximas etapas da vacinação contemplarão, gradativamente, todos os grupos prioritários, ou seja, as pessoas que têm maior risco de contaminação pelo coronavírus.

Precisamos continuar tomando as medidas de prevenção, então continue usando máscara, mantendo o distanciamento social e utilizando álcool em gel.

