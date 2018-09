Equipe de Saúde Bucal II – UBS Lagoa Verde promove a 1ª Semana da Criança Sorriso Feliz em Quitandinha

Com o objetivo de intensificar os trabalhos de prevenção e tratamento em crianças de zero a três anos; a equipe de Saúde Bucal da ESF II – LAGOA VERDE através do CD Atilio Pianaro Angelo e da THD Sandra Karasawa está promovendo a Semana da Criança Sorriso Feliz, com apoio da enfermeira Agatha Czarnecki, e das agentes comunitárias de Saúde Silvana, Leonor, Flávia, Daniele, Mirian, Tatiane e Edna; e dos técnicos de enfermagem Jairo, Anely e Josiane.Com o objetivo de intensificar os trabalhos de prevenção e tratamento em crianças de zero a três anos; a equipe de Saúde Bucal da ESF II – LAGOA VERDE através do CD Atilio Pianaro Angelo e da THD Sandra Karasawa está promovendo a Semana da Criança Sorriso Feliz, com apoio da enfermeira Agatha Czarnecki, e das agentes comunitárias de Saúde Silvana, Leonor, Flávia, Daniele, Mirian, Tatiane e Edna; e dos técnicos de enfermagem Jairo, Anely e Josiane.

O trabalho, pioneiro em Quitandinha, faz parte das ações que vem sendo realizadas na área de abrangência da equipe, na tentativa de mudar radicalmente a visão arcaica que ainda impera na cabeça da maioria da população, inclusive dos governantes, que por falta de conhecimento e visão estratégica, continuam a olhar apenas o “fator doença”, em detrimento da prevenção real dos problemas e seus efeitos.Nesta Semana, serão intensificados os atendimentos de zero a três anos, que já são realizados normalmente, porém com ações proativas de conscientização, busca ativa, exames clínicos, estratificação de risco, procedimentos preventivos como aplicação tópica de fluor, cariostatico, restaurações ART e principalmente orientações de dieta e higiene adequadas à faixa etária, além de distribuição de material educativo, desenhos e balões para a criançada.

A expectativa é de atender 80 crianças, que, se necessário, terão suas consultas de retorno agendadas imediatamente, de acordo com a estratificação de risco.Segundo Atilio Pianaro Angelo, que possue mais de 20 anos de experiência no serviço público; a odontologia pública preventiva enfrenta dois grandes obstáculos: O primeiro é uma questão cultural, em que os país não compreendem a importância do cuidado intensivo desde a gestação, impedindo ou prevenindo o aparecimento de problemas bucais. O segundo é estrutural: falta conhecimento técnico dos dirigentes, que cedem ao espirito imediatista leigo dos governantes, vícios esses que sepultaram e ainda sepultam inúmeras ações de alta qualidade nos municípios.

A população beneficiada por esta iniciativa são a do Cerro Verde, Lagoa Verde, Ribeirão Vermelho e demais localidades destas regiões. Os familiares devem entrar em contato com o ACS que atende sua região, ou procurar diretamente na UBS Lagoa Verde, Cerro Verde, Ribeirão Vermelho e NIS (com a odontologia), ou pelo Whatsapp: (99541-4797).