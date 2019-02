Estádio Francisco Lechinoski será construído no parque de eventos em Quitandinha

Segundo a prefeita Maria Julia esporte jamais será esquecido em Quitandinha, o novo espaço proporcionara aos atletas mais comodidade e ainda um espaço melhor, com uma estrutura melhor, contendo toda a infraestrutura como arquibancadas para abrigar as famílias que participam das competições

Essa semana a Prefeita Maria Julia anunciou o local onde será construído o novo estádio Francisco Lechinoski, determinando em reunião com a equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que seja priorizado o andamento do projeto da nova área de esporte a ser construído no parque de eventos, a estrutura contará com dimensões oficiais, gramado natural com drenagem, irrigação, arquibancadas, vestiários e toda a infraestrutura para receber as competições.

A prefeita Maria Julia destaca que o local destinado a ser implantado o estádio, proporcionará mais comodidade e segurança as famílias que participam do esporte. “O esporte jamais será esquecido em nosso município, o novo espaço proporcionara aos atletas mais comodidade e ainda um espaço melhor, com uma estrutura melhor, contendo toda a infraestrutura como arquibancadas para abrigar as famílias que participam das competições”.

A prefeita Maria Julia destacou ainda que a área do parque de eventos soma doze alqueires, terreno esse recém adquirido pela Prefeitura de Quitandinha, o espaço ainda contará com cancha de rodeio, pista de velocross, pista de caminhada além do paisagismo. O projeto para a instalação do estádio já tem recursos garantidos e liberados através do governo federal e segundo a prefeita, as obras devem começar o mais rápido possível.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas Karpinski juntamente com o gerente de Esportes Josenir, destacam que enquanto as obras seguem para construção do estádio, as competições serão realizadas no Campo do grêmio na localidade da Campina. O gerente de Esportes Josenir destacou a importância das competições a serem realizadas, “o esporte de Quitandinha é referência na região, e nosso esporte jamais ficará esquecido, as competições serão realizadas no campo do grêmio e logo mais em um campo com estrutura de qualidade”.