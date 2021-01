Estrada do Buriti será contemplada com 5,8 km de pavimentação

Na última sexta-feira (15/01/2021) recebemos a visita do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB) Norberto Anacleto Ortigara o qual foi recebido pelo prefeito Weverton Vizentin e pelo vice-prefeito João Paulo Negrelli na companhia do secretário da Agricultura Dycezar de Lima e do vereador Josemar Veiga.

Neste encontro o prefeito Weverton destacou a importante participação do agronegócio na economia local e também relacionou as necessidades do município neste setor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após a reunião, acompanhado do prefeito e vice-prefeito o Norberto visitou a comunidade do Buriti para conhecer o trajeto da estrada principal a qual, em parceria com o governo do estado, será contemplada com a construção de uma pavimentação com pedra irregular de 5,8 km, visando melhorias para agricultores e famílias que lá residem.

Na mesma oportunidade visitaram a propriedade do agrônomo Adolar Adur onde se destaca o cultivo de uva para suco natural.

O secretário declarou apoio e fortalecimento da vitivinicultura no nosso município e em todo o Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -