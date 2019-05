Executivo e legislativo discutem projeto para novos investimentos e melhorias em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 31/05/2019

A pauta discutida na reunião foi um o possível envio de projeto de lei que o poder executivo poderá elaborar visando novos investimentos e melhorias da infraestrutura do município

Na quarta-feira, 29 aconteceu nas dependências da Câmara Municipal uma reunião entre os vereadores e a equipe técnica e jurídica da Prefeitura. A pauta discutida na reunião foi um o possível envio de projeto de lei que o poder executivo poderá elaborar visando novos investimentos e melhorias da infraestrutura do município.

Ficou definida uma reunião entre os vereadores na próxima semana, para analisar quais poderiam ser os investimentos e as melhorias que poderão vir a ser executados, sem que se comprometa as finanças futuras do município.

O presidente Marquinhos da Acarpa frisou que conversará com os vereadores sobre a possibilidade da Câmara fazer uma parceria com a Prefeitura para viabilizar as melhorias pretendidas, bem como definir quais obras poderão ser realizadas.