Faça parte do Teatro de Quitandinha

As aulas são ministradas pelas professoras Jessica Richert e Lidyane Martins, no horário da noite, na Praça da Bíblia

Na segunda-feira (20), abrem as inscrições para o curso livre de teatro de Quitandinha. Gratuito e aberto a todas as idades, o curso é não só uma atividade cultural, mas também a possibilidade de descoberta de talentos e vocações.

As aulas são ministradas pelas professoras Jessica Richert e Lidyane Martins, no horário da noite, na Praça da Bíblia. Tudo sob a coordenação do gerente Fernando Cordeiro. Ele lembra das oportunidades dadas aos alunos: “no ano passado, apresentamos no Teatro de Mandirituba e também em festivais importantes como o de Pinhais. Isso é visibilidade e portfólio”, ressalta.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, pelo site da Prefeitura de Quitandinha (www.quitandinha.pr.gov.br/teatro), ou pessoalmente na secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte ou no Departamento de Cultura, localizado na Praça da Bíblia. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de endereço e autorização do responsável no caso de alunos menores de idade.