Falta pouco para a conquista do Armazém da Família em Quitandinha!

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 26/02/2020

Nos próximos dias, deve ser feita a assinatura do termo de compromisso, que permite o investimento em Quitandinha.

Em reunião na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, a prefeita Maria Julia conquistou o aval quanto à intenção da instalação do Armazém da Família do município. Nos próximos dias, deve ser feita a assinatura do termo de compromisso, que permite o investimento em Quitandinha.

“Estamos correndo atrás de um local já faz tempo, mas agora vamos decidir isso e também fazer a compra dos equipamentos que precisa, que são os caixas, prateleiras, geladeiras, computadores. Tivemos a ajuda dos vereadores que aprovaram o empréstimo para essa aquisição de equipamentos. Vai dar tudo certo”, garante a prefeita Maria Julia.

Estiveram na reunião o secretário da pasta, Luiz Dâmaso Gusi, a diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar, Ivone Aparecida de Melo, a secretária de Assistência Social de Quitandinha, Dirlene Resner, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Jeferson Wojcik, o assessor jurídico do gabinete, Calebe França, e o chefe de gabinete, Josenir Pereira.