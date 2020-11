Formada a nova diretoria da Fundação Médica e do Trabalhador de Quitandinha

Em uma manhã de muitas homenagens, encerrou na última quarta-feira (18) o ciclo de Urbano Piontkievicz à frente da Fundação Hospital Cristo Rei e Assistêncial do Trabalhador Rural de Quitandinha. Aos 85 anos, Urbano esteve na presidência da entidade por mais de 42 anos. O novo presidente será Moacir José Piontkievicz.

A nova diretoria da entidade foi eleita por aclamação durante a assembleia que aconteceu no salão do Sindicato do Trabalhador Rural. A posse acontecerá no dia 30 de novembro e o mandato terá a vigência de quatro anos, encerrando em 30 de novembro de 2024.

Com a presença do Padre Aleixo, da prefeita Maria Júlia Socek Wojcik, familiares, amigos, funcionários e associados do Sindicato do Trabalhador Rural e do Hospital Cristo Rei, entidades essas que integram a fundação, Urbano Piontkievicz recebeu diversas homenagens em virtude de sua longa dedicação pelo município.

Além de ter sido vereador e presidente da Câmara de Quitandinha em 1981, Urbano também fundou a Rádio Comunitária, trouxe o primeiro telefone para o município, além de ter fundado, em 1980, o Hospital Cristo Rei.

