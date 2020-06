Gerentes da Souza Cruz visitam Quitandinha para discutir futuro da fumicultura na cidade

A falta - ou a má distribuição - de chuvas nas regiões produtoras de fumo, junto com o avanço galopante do contrabando de cigarros no país, são os principais responsáveis pelos desafios atuais do setor

Representantes da maior indústria de tabacos do país, Souza Cruz, estiveram presentes em Quitandinha na última semana para discutir, junto com as autoridades municipais, o futuro da fumicultura, que move mais da metade da produção agrícola da cidade.

Uma das pautas da visita foi a necessidade de readequação no tamanho das safras futuras, tendo em vista os problemas que a indústria tabagista tem passado nos últimos tempos. A falta – ou a má distribuição – de chuvas nas regiões produtoras de fumo, junto com o avanço galopante do contrabando de cigarros no país, são os principais responsáveis pelos desafios atuais do setor.

De acordo com Eduardo Martins, Gerente Regional da Souza Cruz, o fato de 57% dos cigarros comercializados no Brasil serem provenientes do contrabando ilegal, explica a necessidade de uma readequação nos tamanhos das próximas safras. “Estamos perdendo mercado para os cigarros contrabandeados, e isso gera um efeito negativo em toda a cadeia produtiva, soma-se a isso, também, o fato de termos a qualidade do tabaco diretamente afetada pelos problemas climáticos recentes. Esses dois fatores criam um cenário em que o produtor se encontra com um alto estoque de produtos, cuja qualidade é indesejada. Esse fumo, invariavelmente, será inutilizado e perdido”, afirma.

Com esse panorama, o esforço daqui para frente se concentra em um único objetivo: fazer com que a próxima safra seja de qualidade equilibrada, em um volume de produção condizente com o mercado. “A Souza Cruz esta realizando uma adequação na contratação de volume com os produtores para a safra 2020/2021, descontinuando, neste momento, o contrato de alguns produtores devido à necessidade de reduzir o volume para o tamanho da demanda prevista”, afirma Daniel Gomes, Gerente Territorial da Souza Cruz.

POSITIVISMO

Mesmo com o panorama nada favorável para o mercado legal de tabaco, Quitandinha se posiciona de forma positiva frente à produção fumígena. “Nossos produtores estão no mesmo barco de todo o mercado, sofrendo as mesmas dores que todos os envolvidos. Porém, a visita da Souza Cruz em Quitandinha diz muito sobre a qualidade do nosso fumo e sobre a preocupação da empresa em continuar comprando dos nossos produtores. Disponibilizaremos toda nossa estrutura para ajudar o agricultor a continuar buscando a melhor qualidade da sua produção”, afirma Jean Bastos, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha.

Sobre o futuro da fumicultura no município, Eduardo Martins relembra que garantir a qualidade e a quantidade de fumo contratado é a chave para a continuidade da parceria. “Os produtores devem seguir a risca as orientações técnicas fornecidas, tais como época de plantio, espaçamento, adubação, capação e, principalmente, plantar apenas o que foi contratado, para garantir que a produção venha com a qualidade requerida pelo mercado, assegurando ao produtor a manutenção de seu negócio”, completa.