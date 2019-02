Grupo Assis inaugura lotérica em Quitandinha

A lotérica que funcionava no Restaurante e posto VDI, já está funcionando dentro das modernas instalações centrais do mercado Assis

Na última sexta-feira 1º de fevereiro, o município de Quitandinha inaugurou a nova sede da casa lotérica. Agora a população poderá fazer apostas nos diversos tipos de jogos das loterias, além de serem atendidas as demandas dos programas sociais do governo federal, no centro da cidade. O espaço fica localizado no Supermercado Assis e foi inaugurado pela superintendência da Caixa Econômica de Rio Negro, Karina Patricia e contou com presença de autoridades municipais, como a prefeita Maria Julia, o presidente da Câmara Marquinhos da Acarpa que representou o legislativo, além de secretários municipais e dos proprietários do Grupo Assis, Dene Assis e Sarian Josiane Assis. A benção do local foi realizada pelo padre Osenildo.

De acordo com os proprietários, a lotérica irá abrir um leque de serviços aos munícipes. “Poderão ser feitos pagamentos de benefícios sociais do INSS, Bolsa Família, saques de qualquer conta mantida na Caixa, saques e depósitos de até R$ 1.500,00, do Banco do Brasil, pagamentos de boletos bancários de todos os bancos e outros carnês, além das apostas das loterias”, contou eles.

No evento, os proprietários Dene Assis e Sarian Josiane Assis, enalteceram que tal iniciativa do grupo dará mais uma oportunidade à população do município de contar com uma Casa Lotérica, na área mais central, com todo o conforto e segurança e que será de grande importância para os que quiserem fazer suas apostas, além de garantir atendimento à muitos beneficiários dos programas sociais do governo federal.

A casa lotérica está localizada dentro do Assis Supermercados na av. Eleuterio Fernandes de Andrade, 1545 centro. O horário de atendimento é de segunda a sábado das 8h até 19h30min e nos domingos, das 8h às 12h. Antes a lotérica estava situada no restaurante e posto VDI.