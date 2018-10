Hoje tem festival de dança em Quitandinha com apresentação de 70 grupos de toda a região

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 27/10/2018

À noite, no encerrando do evento que é aberto ao público, se apresentam os grupos de dança das academias, com participação de grupos de municípios de toda a região.

Quitandinha recebe nesta sexta-feira o 17º Festival Intermunicipal de Dança, um dos eventos mais tradicionais da região. Toda a programação acontece no ginásio de esportes Hilário Gonçalves do Vale.

Pela manhã e tarde participarão grupos de alunos dos colégios estaduais e estudantes da rede municipal de ensino.

O festival reunirá 70 apresentações ao todo nas diversas categorias, evolvendo mais de 440 participantes. “Será um grande evento, com uma das maiores edições em relação a participação de grupos. Estamos valorizando a Cultura em Quitandinha, através de uma linda estrutura que estamos preparando para hoje receber as apresentações”, destacou a secretária municipal de Educação Cultura e Esporte, Karina Ribas Karpinski.

Durante a noite, nas apresentações de grupos e academias que é aberto ao público, o evento iniciará às 19h, contando com uma grande estrutura de som e iluminação. Com a combinação de grandes apresentações a organização aguarda uma grande festa com o ginásio lotado.