Igrejas Evangélicas de Quitandinha trazem a Marcha para Jesus neste domingo

No próximo domingo (15), será realizada a primeira Marcha Para Jesus em Quitandinha. O evento organizado pelas igrejas evangélicas do município, com apoio da Prefeitura Municipal, tem concentração às 15h30 no Terminal Rodoviário, com início da Marcha por volta das 16h, destino à Praça da Bíblia, pela Avenida Fernandes de Andrade.

A programa√ß√£o na Pra√ßa inclui apresenta√ß√Ķes com os Minist√©rios de Louvor, Orquestras, Corais e a participa√ß√£o especial da Banda Gratid√£o e do pastor Hidekazu Takayama.

De acordo com os pastores envolvidos, a Marcha Para Jesus ser√° um marco na hist√≥ria da evangeliza√ß√£o na cidade e uma oportunidade das igrejas estarem unidas em um mesmo prop√≥sito, que √© adorar a Deus. A expectativa √© que esse evento re√ļna grande p√ļblico.

A prefeita Maria J√ļlia, que esteve presente na √ļltima reuni√£o com os pastores, reafirmou o compromisso em auxiliar e dar total apoio √† Marcha: ‚ÄúAs igrejas nos ajudam muito, fazendo palestras e orientando as fam√≠lias. Ent√£o damos o nosso apoio tamb√©m‚ÄĚ, destacou a prefeita.

Al√©m das celebra√ß√Ķes na Pra√ßa, tamb√©m ser√° feito o cerimonial de inaugura√ß√£o do Monumento da B√≠blia, uma homenagem ao espa√ßo que leva esse nome.