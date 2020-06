Inaugurações marcaram os 59 anos de Quitandinha

A obra, realizada em homenagem as famílias polonesas de Quitandinha, foi construída com recursos do governo federal, através de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Nishimori

No último sábado (13), data em que o município de Quitandinha completou 59 anos, foi marcada por diversas inaugurações que contou com a presença de autoridades estaduais, municipais além dos vereadores de Quitandinha.

A primeira obra inaugurada foi o Portal Janete Maria Krul, que fica na avenida Fernandes de Andrade. Estiveram presentes nesta ocasiãoa prefeita Maria Júlia, secretários e servidores municipais, presidente da Câmara, Marquinhos da Acarpa e os vereadores Antônio Loir Esconiscki, Amilton Godk Filho, João Acir Alves dos Santos e Marcos Élio de Deus Leal, deputado estadual Francisco Bührer e familiares da homenageada Janete Maria Krul.

Durante o discurso o presidente do legislativo enalteceu a obra. “O dia é de festa para o nosso município e esse portal irá valorizar ainda mais a nossa cidade. Apesar das dificuldades em virtude desta pandemia, a Câmara de Quitandinha tem sido parceira da prefeitura e colaborando sempre, especialmente quando a população é a mais interessada”, afirmou Marquinhos da Acarpa, referindo-se aos repasses para o executivo concluir a supercreche, para compra de veículos e na aquisição de vales para o auxílio emergencial, entre outros.

A obra, realizada em homenagem as famílias polonesas de Quitandinha, foi construída com recursos do governo federal, através de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Nishimori.

Na sequência os vereadores prestigiaram a entrega da Unidade Básica de Saúde da Família Acelino Ribas Pinto, estrutura que foi construída no antigo estádio municipal Francisco Lechinoski.

Com a presença de familiares do homenageado Acelino Ribas Pinto, segundo a Prefeitura Municipal, a nova estrutura de saúde do município deverá atender a população das 8h às 20h.