Iniciadas obras para levar água potável até a comunidade da Macedônia

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 17/03/2018

A Prefeitura de Quitandinha continua investindo na ampliação das redes de água potável na área rural. Na última semana foram iniciadas as obras na localidade da Macedônia, em parceria com a Sanepar. Os investimentos para levar o benefício até a comunidade passam de R$ 150 mil.

A obra irá possibilitar o acesso à água tratada para 47 famílias. Nesse programa, a responsabilidade da prefeitura é executar o serviço, cedendo maquinário e pessoal. Os equipamentos e a tubulação são de responsabilidade da Sanepar.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, destaca que o programa de acesso a água tratada criado pela prefeita Maria Julia, tem levado mais Saúde para diversas famílias. “Estamos fazendo um grande investimento na ampliação das redes de água potável nas comunidades rurais. Além de garantirmos mais Saúde, estamos contribuindo com a permanência do homem no campo”, explicou.

A prefeita Maria Julia explicou que mesmo com todas as dificuldades pelas quais passa o país, os investimentos não param em Quitandinha. “Estamos trabalhando dia e noite para garantirmos uma melhor qualidade de vida aos quitandinhenses. Apesar das dificuldades, temos capitado recursos que estão mudando a vida da nossa gente”, falou a prefeita.