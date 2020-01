Inscrições abertas para curso de piscicultura em Quitandinha

Propondo uma alternativa de geração de renda aos agricultores e também procurando melhorar o trabalho dos produtores de peixe do município, a Prefeitura de Quitandinha, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, traz mais uma vez o curso de piscicultura. Ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o curso tem 16h e será realizado nos dias 4 e 5 de fevereiro. São 15 vagas disponíveis.

O curso vem complementando um programa já apoiado pela Prefeitura, por meio do qual, 20 agricultores adquiriram alevinos de boa qualidade, em dezembro do ano passado. O programa de aquisição de alevinos é de iniciativa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e promove a compra direta com o produtor.

No curso de piscicultura, os participantes aprenderão sobre a situação atual da piscicultura e visão empresarial da atividade, abate e comercialização, sistemas de criação de peixes, legislação da piscicultura no Paraná, anatomia dos peixes, solo, principais aspectos para instalação de uma piscicultura, medições da água, monitoramento e qualidade da água, entre outros assuntos.

A prefeita Maria Julia fala da importância de trazer novas alternativas para o produtor: “Quitandinha sobrevive da agricultura há muito tempo. Mas a gente sabe que a vida no campo não é fácil, eu já trabalhei e sei como é difícil por comida na mesa. E tendo um tanque, o produtor já pode pensar em investir nos peixes, pra poder complementar a renda e comprar uma mistura, pagar uma conta, viver melhor. O curso é gratuito, meu pessoal, aproveitem”, convida.

Interessados devem entrar em contato com a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo telefone 3623-1156 ou no endereço Rua Germano Krama, 94.