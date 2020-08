Irmãos Radulski Lemos doam projeto arquitetônico para o Portal do Centro de Eventos

Dois jovens profissionais e empresários, com raízes muito profundas em Quitandinha, doaram o projeto arquitetônico do portal receptivo do novo Centro de Eventos Francisco Socek, que contará com uma estrutura duradoura e sustentável. A doação, além de gerar economia para os cofres do município, também dá espaço à juventude empreendedora da cidade.

A doação é mais um investimento da economia da cidade envolvendo o novo Centro de Eventos, que está sendo construído com recursos próprios do município e do Governo Federal. O espaço contará com cancha de rodeios, campo de futebol, pista de velocross, entre outras estruturas de encontro e desporto. “Agradecemos enormemente a doação feita pelos irmãos André e Eliza, cujo pai sempre foi muito importante para a nossa cidade, sem esquecer a ajuda crucial do Seu Arílio e Antônio lá do Setor Rodoviário, que darão vida a esse sonho. Esse portal será o rosto de um grande orgulho para a nossa cidade”, afirma Maria Julia, Prefeita de Quitandinha.

O engenheiro André Radulski Lemos, de 26 anos, e a arquiteta Eliza Radulski Lemos, de 25 anos, são sócios da Radulski Lemos Arquitetura e Engenharia. Além disso, ambos são filhos de uma grande figura política e social da Quitandinha, Chico Lemos, e querem deixar uma marca de respeito e legado na cidade.

“Recebemos o convite para assessorarmos o projeto, a princípio. Porém, nossa raiz aqui é muito forte e resolvemos concretizar a ideia como um todo. Nossa ideia ao projetar o portal era de aliar a sustentabilidade à funcionalidade, sem esquecer a beleza e a necessidade de que este portal seja duradouro. Acredito que conseguimos, e será uma honra fazer parte dessa história”, comenta André.

André conta que o portal será feito com madeiras quadradas, dando maior beleza ao projeto. Dois vãos servirão como espaço de passagem e ambos contarão com pés direitos altos, um com 3,20 metros e outro com 4,50 metros, possibilitando o fácil acesso de carros e caminhões para carga e descarga. Ambas as entradas contarão com duas estruturas pergoladas de três metros, que darão beleza e um aspecto aconchegante àquele que será a casa dos eventos tradicionalistas de Quitandinha.