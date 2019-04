Jogos Escolares de Quitandinha começam na terça (23)

Na próxima semana, entre os dias 23 e 25 de abril, será realizada a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2019 em Quitandinha. Os jogos serão classificatórios para a etapa regional, que será em Fazenda Rio Grande no mês de julho.

Mais de 300 atletas, divididos entre Futsal e Voleibol, vão representar os sete colégios estaduais do município. São quatro categorias: Masculino A e Feminino A (nascidos entre 2002 e 2004) e Masculino B e Feminino B (nascidos entre 2005 e 2007).

As rodadas são realizadas pela Prefeitura Municipal de Quitandinha, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, com apoio da Associação Desportiva de Quitandinha (Adesqui). Os jogos serão no Ginásio Hilário Gonçalves do Vale e somente pais, alunos e professores poderão assistir às disputas.

Na terça-feira (23), acontece a abertura oficial, com hino nacional e apresentação da Tocha Olímpica. O evento começa às 8h e, logo em seguida, começam as rodadas do Futsal. As finais serão na quarta-feira (24) e os jogos de vôlei serão na quinta-feira (25), pela manhã.