Lançado o programa de distribuição de calcário em Quitandinha

A prefeita Maria Julia, de Quitandinha, lançou nesta semana o programa de Distribuição de Calcário aos produtores do município. O benefício aos agricultores era uma promessa de campanha, além de ser uma reivindicação dos colonos, que agora foi efetivada.

Vários pequenos produtores serão beneficiados com a distribuição gratuita de 1.300 toneladas de calcário, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através de um investimento de R$ 150 mil com recursos próprios do município. Na segunda etapa o município investirá mais R$ 100 mil, com uma verba federal do deputado Luciano Ducci.

Agora a prefeitura irá enviar para a câmara uma solicitação de suplementação do orçamento, para executar o projeto de distribuição gratuita de calcário. Após a autorização, o município iniciará o processo licitatório para compra do insumo.

O agricultor, Celso Kais, da localidade do Turvo, reiterou a importância do programa para redução do custo aos produtores e o melhor rendimento da colheita. “Muitos não tem condições de comprar o calcário. Através desse benefício da secretaria de Agricultura, podemos corrigir o solo e termos um maior rendimento”, disse.

A prefeita Maria Julia destacou que o programa tem a intenção de garantir o acesso ao calcário, principalmente para os pequenos agricultores, com menores condições financeiras. “Foi uma promessa minha apoiar os nosso colonos e com muita alegria estou cumprindo. O calcário gratuito, será um apoio para a agricultura familiar”, disse.

Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, o lançamento do programa é um grande avanço para o município. “Visamos o crescimento e fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura. Através de economia, conseguiremos realizar a compra do insumo com recursos próprios para beneficiar os nossos produtores”, contou.

Os agricultores interessados no programa devem comparecer na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para fazer o cadastro.