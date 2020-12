Lei Orçamentária Anual esteve em pauta na Câmara de Quitandinha

O vereador e presidente da Câmara de Quitandinha, Marquinhos da Acarpa, coordenou na noite desta última quarta-feira (9), mais duas reuniões do legislativo quitandinhense. Sem a presença de público no plenário, foram realizadas a 27ª Sessão Ordinária e a 15ª Sessão Extraordinária. Ambas foram transmitidas ao vivo pelo canal do órgão no Facebook.

Por se tratar do Projeto de Lei do Executivo de Nº 20, que estima a receita e fixa as despesas do município de Quitandinha para o exercício de 2021, apenas a Lei Orçamentária Anual, a LOA, esteve em pauta nestas duas sessões. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Também foram aprovadas nesta oportunidade as Emendas Aditivas dos vereadores Amilton Godk Filho, Amir Ribeiro Lemos, João Purungo, Zé Ribeiro, Marquinhos da Acarpa e Marcos Élio de Deus Leal, o Boca. Já os vereadores Loir Esconiscki, Carlinhos Moura e Marcelo Lechinoski deixaram os recursos de R$ 64 mil, cada, livres para o próximo prefeito.

Por ser a última Sessão Ordinária de 2020, quando os legisladores têm direito a palavra livre, os vereadores Marquinhos da Acarpa, Loir Esconiscki e Marcelo Lechinoski, que não farão parte do quadro de vereadores entre 2021/2024, parabenizaram os eleitos e desejaram sucesso aos próximos legisladores e também ao novo prefeito de Quitandinha.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões ordinárias e extraordinárias seguem suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.

