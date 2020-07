Localidades de Quitandinha continuam sem energia elétrica

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/07/2020

Compartilhar no Facebook

Vários municípios do Paraná atingidos no último dia 30, pelo até então desconhecido “ciclone bomba” ainda tentam se recuperar dos estragos sofridos, a grande maioria deles ainda estão sem energia elétrica.

É o caso do município de Quitandinha que ainda passa por dificuldades na estabilização do sistema de energia elétrica em várias localidades, principalmente do interior, como: Doce Grande, Cai de Cima, Ribeirão.

A Prefeitura de Quitandinha, diariamente entre em contato com a Copel pedindo o quanto antes restabelecimento da energia nestas localidades que estão às escuras, porém a resposta é sempre a mesmo, onde eles informam que continuam o trabalho de normalização, e que o problema não é restrito apenas a Quitandinha, outros municípios vizinhos como Mandirituba, Agudos do Sul, Areia, estão na mesma situação e não há uma data certa para a normalização da energia elétrica.

Enquanto isto, estas localidades do interior de Quitandinha onde à agua da Sanepar não chega, a população fica sem ela também, pois os postos artesianos funcionam com bomba elétrica.

Já os serviços de telefonia e internet voltaram a funcionar no último sábado 04.