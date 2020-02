Macaco é encontrado morto no interior de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 22/02/2020

No último sábado foi encontrado um bugio morto no interior de Quitandinha, entre as localidades de Lagoa Verde e Ribeirão Vermelho e foi recolhido pela Vigilância Sanitária.

Com o aparecimento da morte deste macaco em Quitandinha, coloca a cidade na área de risco da febre amarela, juntamente com os municípios vizinhos de Rio Negro, Mafra (seis óbitos), Mandirituba, Lapa e Piên, onde também tiveram macacos mortos recentemente.

FEBRE AMARELA

A Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido através da picada dos mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Seus sintomas iniciais são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação.

É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito (tanto morte de primatas não humanos, quanto casos humanos com sintomatologia compatível) deve ser prontamente comunicado, em até 24 horas após a suspeita inicial, às autoridades locais competentes

OS SINTOMAS INICIAIS DA FEBRE AMARELA SÃO

– início súbito de febre;

– calafrios;

Рdor de cabe̤a intensa;

– dores nas costas;

– dores no corpo em geral;

– náuseas e vômitos;

– fadiga e fraqueza

VACINA É A PRINCIPAL FERRAMENTA DE CONTROLE

A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferta vacina contra febre amarela para a população. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Toda pessoa que reside em Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas deve se imunizar.

A vacina, que é administrada via subcutânea, está disponível durante todo o ano nas unidades de saúde e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de risco, principalmente, para os indivíduos que são vacinados pela primeira vez.

A vacinação para febre amarela é ofertada na rotina dos municípios com recomendação de vacinação.

Cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem febre amarela grave podem morrer. Assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas, é fundamental buscar ajuda médica imediata.