Mafra terá Bazar Chique em prol campanha Circo Social nos bairros

Está programado para os dias 10, 11 e 12 de maio, na sede do Circo Social, localizada na Rua São João, 178 (a 100 metros da Delegacia Regional de Mafra), o evento beneficente Bazar Chique com inúmeras opções de roupas e calçados, de diferentes marcas e modelos com preços variados.

O bazar será das 08h às 17h, com reposição diária do estoque para evitar aglomerações, bem como diversos ambientes para melhor organização e apreciação de todos.

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada às ações beneficentes da campanha Circo Social nos bairros, que serão realizadas em Mafra e Rio Negro pelo Circo Social, numa programação do setor cultural e social do projeto que se estende até o mês de setembro.

Prestigie e colabore!