Mais de dois mil alunos recebem kits escolares em Quitandinha

Alunos e professores da rede municipal de Quitandinha são surpreendidos com entrega dos kits escolares no primeiro dia de aula

As duas mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino de Quitandinha receberam, com sorriso no rosto, os kits escolares distribuídos pela Prefeitura. Os materiais personalizados foram entregues já no primeiro dia de aula, para que ninguém deixasse de assistir às aulas por falta de caderno e lápis.

A entrega dos materiais no primeiro dia segue o compromisso firmado pela gestão, durante a campanha. Além de cadernos de capa dura, lápis, borracha, régua, giz de cera e muito mais, os pequenos ainda receberam estojo e agenda personalizados. Além deles, os professores também ganharam materiais para trabalhar.

“É muito gratificante, porque alguns alunos vieram até mim e falaram da dificuldade dos pais de comprar material. Muitos estavam desempregados. A gente se reuniu com a equipe de educação, com a secretária Karina, fizemos o levantamento dos recursos e conseguimos comprar todo esse material”, conta a prefeita Maria Julia.

Ela ainda destacou que, nesse ano, a gestão optou por investir em materiais de melhor qualidade. Emoção para algumas das crianças que, logo que viram os kits, soltaram: “eu nunca tive um caderno de capa dura!”.

De acordo com a secretária Karina Ribas Karpinski, tudo foi pensado para que os alunos tivessem os mesmos materiais, como uma forma de promover a igualdade dentro das escolas municipais. Ela e a prefeita Maria Julia foram à Escola Municipal Leonor Moura de Andrade entregar, pessoalmente, os kits às 260 crianças da municipal.

Romilda de Lima, que é mãe da aluna Isabele Cristina, de seis anos, não ia deixar a filha na escola, porque ainda não tinha comprado o material. Para ela, foi só felicidade. “A gente já tem pouco, né? Então é um dinheiro que a gente não precisa gastar. Agradeço à prefeita, que está dando esse apoio. A gente tem a garantia que pode deixar o aluno no colégio, porque tem o material, tem professores bons, todo o trabalho é bom”, enaltece.

Segundo a professora Simone Andreia Assis, estavam todos muito ansiosos que ela passasse atividades e eles pudessem usar os materiais. Ela e os colegas professores também comemoraram: “um material de excelente qualidade!”.

De acordo com a diretora da escola, Ângela Santos França, essa foi a primeira vez que eles receberam os materiais no primeiro dia. O que foi um grande avanço porque, segundo ela, nem pais nem professores precisaram comprar.