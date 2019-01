Mais uma edição do Natal Solidário é realizado em Quitandinha

Segundo os organizadores do evento, o resultado deste trabalho é graças grande parte da população de Quitandinha que acredita no trabalho do grupo e reconhece a importância desta ação, onde para a maioria destas crianças carentes, este pode ser o único presente que elas receberão neste Natal

Imbuídos no espírito natalino, o grupo “Amigos da Campina”, que é composto por 21 pessoas, realizam promoções, rifas durante todo o ano, visando distribuição de doces e brinquedos para cerca de 1.200 crianças no município.

Segundo os organizadores do evento, o resultado deste trabalho é graças grande parte da população de Quitandinha que acredita no trabalho do grupo e reconhece a importância desta ação, onde para a maioria destas crianças carentes, este pode ser o único presente que elas receberão neste Natal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No último domingo 16, iniciou mais uma edição do Natal Solidário pelo grupo “Amigos da Campina”, onde na presença do papai Noel foi aconteceu a distribuição gratuita de doces, brinquedos no bairro Campina, em seguida, se estendeu nas localidades de Anta Magra, Pavão e Pangaré.

Já nesta última quarta-feira, e sexta-feira 21, as localidades do Cai de Cima, Cerrinho e Quicé recebem a visita do grupo acompanhado do papai Noel. Neste sábado, a criançada da comunidade de Rio da Várzea farão a festa, encerrando a edição deste ano.