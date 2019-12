Marcha Para Jesus reúne grande público em Quitandinha

1 de 2

Realizada no último domingo (15), a 1ª Marcha para Jesus de Quitandinha reuniu aproximadamente mil pessoas engajadas em louvar a Deus e fazer do evento um sucesso. A programação foi organizada pelas igrejas Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus do Brasil, Quadrangular e O Brasil Para Cristo, e teve apoio da Prefeitura Municipal.

A marcha teve início por volta das 16h, com saída da rodoviária, em direção à Praça da Bíblia. Pastores e a prefeita Maria Julia guiaram o trajeto dos caminhantes sobre um caminhão de som. Na Praça, aguardava a Banda Gratidão e parte do público. Corais, bandas e orquestras se apresentaram e o Pastor Hidekazu Takayama também esteve presente, falando de sua experiência com Deus e a igreja. Logo após o encerramento das apresentações, também foi realizada a inauguração da placa em homenagem à Bíblia, que dá nome à Praça.

A comissão organizadora de pastores enalteceu a Marcha Para Jesus, ressaltando que foi um momento de unidade entre as igrejas, reunindo um grande público. Também aproveitaram para agradecer à prefeita Maria Júlia, aos secretários e gerentes pelo apoio na realização do evento.

A prefeita falou de seu comprometimento com os evangélicos: “A igreja me ajudou em momentos de muita dificuldade, então fiquei muito feliz de apoiar o evento. Como fiquei em 2005, quando criamos a Lei do Dia do Evangélico no município”, ressaltou.