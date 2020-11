Margeon, Tido Olmedo e Fábio Costa vencem a 3ª etapa da Super Karts! Sul e Sudeste

Disputas emocionantes marcaram a terceira e última etapa da Regular Season da Super Karts! Sul e Sudeste (SKS), realizada no último sábado na cidade de Rio Negro, no Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Roberto Margeon, atual campeão paranaense, levou o caneco na categoria Ultimate, Oracildo Olmedo conquistou o lugar mais alto do pódio na Expert e Fábio Costa desencantou com uma vitória inteligente na Light. A grande final será disputada no dia 05 de Dezembro, em local ainda a definir, e as vitórias desta última etapa embolaram os três campeonatos.

Na Ultimate, Margeon contou com a sorte e com destreza na pilotagem, saiu de sétimo para a ponta, vencendo com sobras. Ronaldo Roderjan cruzou em segundo conquistando pontos importantes para o campeonato, com Rodrigo Moraes em terceiro em grande estilo saindo da décima colocação. Guilherme Sell ficou com a 4ª posição com o dono da casa, Vitor Belém, fechando o pódio.

Na Expert, Oracildo saltou a frente de André Nápoli, lidou com as intempéries do tráfego da sua categoria e da Ultimate, conseguiu segurar a ponta e venceu a 3ª etapa, acompanhado por Antônio Mandalozzo na segunda, Nápoli na terceira, Calassa na quarta e o paulista Clodoaldo Gato fechando o pódio.

Na Light, Guilherme Bastos assumiu a ponta e cruzou a linha de chegada em primeiro, acompanhado por Fábio Costa em segundo, Bauer em terceiro, Lermen fazendo corrida de recuperação em quarto – depois de um toque com Bastos – e Chavall em quinto. O lance entre Bastos e Lermen foi analisado pelos comissários de prova após a chegada, e na conclusão das autoridades, Bastos foi punido com 3 segundos em seu tempo final, fazendo-o cair de primeiro para quarto no pódio. Assim sendo, e em uma corrida absolutamente inteligente durante toda a tarde, Fábio Costa herdou a vitória da 3ª etapa, com Julio Bauer em segundo, Lermen em terceiro, Bastos em quarto e Chavall mantido na quinta posição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

SITUAÇÃO PAR A FINAL

Com os resultados da etapa em Rio Negro, a situação de campeonato embolou. Na Ultimate, dada a ausência do até então líder Clederson Fio, Margeon assumiu a liderança do campeonato com 46 pontos, três de diferença para o novo vice-líder, Ronaldo Roderjan. Fio caiu da ponta para terceiro, com 35 pontos, empatado com Fernando Osternack em quarto.

Na Expert, a vitória de Oracildo diminuiu de 10 para 4 pontos a diferença dele para o líder Nápoli – 62 a 58. Na Light, Lermen continua na ponta com 40 pontos, porém, agora acompanhado de perto por Fábio Costa, com 33. Julio Bauer vem logo atrás com 27, Murilo Cechin em quarto com 24 e Guilherme Bastos com 23 pontos.

Sendo a final com pontuação dobrada, 47 pontos estarão em disputa no dia 5 de Dezembro, Praticamente todos os pilotos das três categorias têm chances matemáticas de título, de menor a maior probabilidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -