Maria Julia autoriza licitação para construção do complexo de saúde

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, autorizou a abertura de licitação para contratação da empresa que irá construir uma unidade de Saúde da Família, do padrão III da Secretaria de Estado da Saúde. O local na área central da cidade já conta com uma unidade de Saúde, contudo, a nova obra trará uma grande estrutura, formando um complexo de saúde para pronto atendimento.

O valor estimado da obra é de R$ 996.466,22, sendo grande parte do investimento através de recursos conquistados no governo do estado. O município já recebeu a primeira parcela de R$ 150 mil para iniciar a obra, e de acordo com o andamento irá receber mais quatro parcelas do mesmo valor, totalizando R$ 750 mil.

Além da estrutura existente, o novo moderno espaço construído terá uma área de 423,67m², com novos consultórios odontológicos, consultórios médicos, sala de inalação, sala de curativos, área de pronto atendimento em geral, recepção, banheiros, quartos de internamento e ala administrativa.

De acordo com a prefeita Maria Julia, a construção de um pronto atendimento é uma de suas principais metas de governo. “Tenho me esforçado desde o primeiro dia que assumi a prefeitura a melhorar os serviços de saúde. Estamos dando o primeiro passo para termos o nosso pronto atendimento que foi uma promessa minha”, disse a prefeita.

Com a primeira parcela do recurso em caixa, logo após os prazos legais da licitação a obra já deve ser iniciada. Segundo o secretário municipal de Saúde, a expectativa é que dentro de um prazo de 90 dias a construção seja iniciada.