Maria Julia inaugura a primeira etapa da praça da Juventude

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 12/10/2018

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, inaugurou no último sábado a primeira etapa da praça da Juventude Feliciano Mlenek. Com um investimento de R$ 447 mil, o espaço já está aberto ao público, contando com campo sintético, pista de skate, iluminação, arquibancadas e estacionamento.

O espaço ainda terá a segunda etapa de obras, recebendo um investimento de R$ 600, através de emenda parlamentar federal. Os novos investimentos serão para construção de uma pista de caminhada, piscina, área cultural, quiosques e outras obras.

De acordo com a prefeita Maria Julia, a ideia é propiciar novos espaços de lazer para a população. “Temos agora uma linda estrutura, onde nossas crianças, jovens e as famílias poderão usufruir. Era um compromisso meu construir a praça da Juventude, e estamos cumprindo. Me preocupo em oferecer lazer, cultura e esporte pra nossa gente”, contou.

O diretor de esportes do município, Josenir dos Santos, falou emocionado sobre a inauguração da primeira etapa da praça da Juventude. “Realizamos hoje um grande sonho. Sempre defendi o esporte no município, e inaugurar juntamente com a prefeita uma linda estrutura dessa nos enche de alegria”, completou.

Após a cerimônia de inauguração, veteranos que participaram de atividades esportivas com o senhor Feliciano Mlenek (in memorian), homenageado que leva o nome da Praça da Juventude, realizaram a primeira partida inaugural na quadra sintética.