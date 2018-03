Maria Julia representa prefeitas do Paraná na abertura das atividades do mês da mulher

A abertura ocorreu no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON), com palestras e apresentações artísticas e participação de cerca de 400 mulheres, entre lideranças comunitárias e empresárias

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, representou todas as prefeitas do Paraná na abertura do Mês Estadual da Mulher, que prevê atividades culturais, recreativas e profissionais em todo o estado. A abertura ocorreu no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON), com palestras e apresentações artísticas e participação de cerca de 400 mulheres, entre lideranças comunitárias e empresárias.

Em seu discurso, a prefeita destacou a força da mulher nos diversos setores da sociedade. “Fui à primeira vereadora, vice-prefeita e prefeita mulher do município, com minha humildade cheguei lá. Assim como eu, todas as mulheres podem ser vencedoras”, disse a prefeita.

Ela ainda incentivou às mulheres a se encorajarem a tomarem suas posições, seja no trabalho, ou na sociedade em geral. “Força mulherada, não é fácil para uma mulher estar na política, sendo uma líder em uma empresa, administrando uma casa, mas fomos fortes e capazes”, concluiu.

O evento contou com a presença da secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa e de diversas autoridades.