Morador de Quitandinha vira “Rei da Promoção”

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 17/03/2018

Compartilhar no Facebook

O ano de 2018 mal começou e ele já ganhou uma câmera digital instantânea em uma promoção da Sadia e dois anos grátis de leite Ninho de caixinha. Sem brincadeira, Reginaldo Caetano de Moraes, 45 anos, morador de Quitandinha, é fanático por promoções de juntar rótulo para concorrer. E o impressionante é que ele ganha.

Nos últimos dois anos, Reginaldo faturou R$ 5 mil em uma promoção do Carrefour, R$ 400 da Colgate e R$ 200 da promoção “Nestlé Patrocina seu Filho”. Também ganhou um faqueiro exclusivo da marca Dona Benta e uma joia das Sardinhas Coqueiro. E teve mais. Foram R$ 2,8 mil em uma promoção da Lacta, R$ 400 do refresco Mid e Fit, R$ 1 mil da Bombril, R$ 100 da Tang e uma cesta de produtos da Coamo Agroindustrial Cooperativa. “E eu nem contei os prêmios que ganhei no bingo [de quermesse]. Já sou conhecido na região e quando chego para bater uma cartela, a turma se levanta e vai embora”, brinca Reginaldo. Ele diz que, certa vez, bateu em treze cartelas das quatorze em disputa. “Só perdi o último prêmio. E foi pedra a pedra”, provoca.