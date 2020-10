Museu de Quitandinha está de casa nova

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 24/10/2020

O Museu de Quitandinha está oficialmente com casa nova. A estrutura e todas os documentos e itens fundamentais na história do município agora estão no local onde era a antiga Câmara Municipal de Vereadores da cidade.

De acordo com Fernando Cordeiro, o Museu está ainda em processo de curadoria. “São diversos itens que estão sendo realocados, estudados e catalogados da forma como devem e merecem, afinal é a história da nossa terra, um pouco de tudo o que somos hoje, que dá um bom indicativo de para onde iremos quando pensamos no nosso futuro. Tão logo acabe esse processo de estudo e catálogo, e também passe esse momento de pandemia, poderemos abrir o museu ao público com toda a glória que ele e a história merecem”, afirma.