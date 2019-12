Mutirão de exames atende a 200 mulheres em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 26/12/2019

Cerca de 200 mulheres participaram de mutirão de exames por meio da Prefeitura de Quitandinha. Os atendimentos são prestados em hospitais de São José dos Pinhais e Colombo, mas o transporte é por conta da secretaria de saúde do município, que leva diariamente pacientes para exames e consultas em cidades vizinhas.

“Alguns exames nós não conseguimos realizar por aqui, por falta de equipamentos. Mas as pessoas continuam sendo atendidas e sem nenhum custo, porque os motoristas da Prefeitura levam até os hospitais próximos. Tem transporte de van, micro-ônibus e carros todos os dias”, explica  Prefeita Maria Julia.

O mutirão realizado a partir do dia 23 de novembro, atendeu às 200 mulheres que realizaram ecografias transvaginais e obstétricas, e ainda mamografias. Ao todo, foram sete viagens com micro-ônibus e a fila foi praticamente zerada para as ecografias.