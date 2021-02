Na capital paranaense, Zé Quirera busca recursos para Quitandinha

Na última terça-feira 09, durante viagem a Curitiba, o prefeito Zé Quirera esteve reunido com sua assessoria, juntamente com o presidente estadual do PROS, Alisson Wandscheer, na Superintendência da Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos relacionados as obras em nossa cidade e novos projetos.

Já em reunião na SESA (Secretaria de Estado da Saúde), no mesmo dia, o prefeito e sua equipe, buscaram novas parcerias, onde a Secretaria se comprometeu em apoiar o município de Quitandinha em suas demandas.

Zé Quirera encerrou a viagem a capital, visitando o vice prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Nesta oportunidade, firmou seu comprometimento com o município de Quitandinha.