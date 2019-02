Neste domingo haverá “força-tarefa” contra febre amarela em Quitandinha

Nesta semana a Secretaria de Saúde, deu continuidade à campanha de vacinação da febre amarela. Neste domingo 17, os supermercados Negreli, Assis, Maxi e Prado e alguns outros pontos comerciais, também contarão com equipes da Prefeitura fazendo “força-tarefa” contra a febre amarela. A meta é vacinar o maior número possível da população quitandinhense.

Nas unidades de Saúde, a vacinação vem ocorrendo desta a última semana, inclusive nos sábados.

A campanha já teve início na última semana 06, onde foi realizado pela equipe de ACS e da Vigilância Epidemiológica uma ação no centro da cidade, com pedágio de veículos que circulavam no centro, com orientação e distribuição de panfletos à população.

Já no último dia 7, os trabalhos se concentram nos comércios da cidade, inclusive com a aplicação da vacina “in loco”, para facilitar o acesso e intensificar a campanha e potencializar os resultados.