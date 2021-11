No Caí de Cima, obras de pavimentação avançam nos trechos

A Prefeitura de Quitandinha avança com as obras de pavimentação na comunidade do Caí de Cima. Nesta quinta-feira (25), as máquinas fazem a compactação do solo para receber o pavimento, no trecho que se estende do mercado local até a saída na BR 116.

O município tem trabalhado com celeridade em todas as frentes de obra de pavimentação do município. Esta obra do Caí vai trazer muitos benefícios para quem transita pelo trecho urbano da rodovia, pois além da nova camada asfáltica, terá mais segurança para os pedestres e motoristas.

Pedimos maior cautela e atenção e orientamos que condutores busquem rotas alternativas, devido às máquinas e os trabalhadores que estarão em serviço no local.