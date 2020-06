Nova Unidade de Saúde da Família de Quitandinha funcionará das 8h às 20h

A nova estrutura da USF Acelino Ribas Pinto contará com um consultório odontológico completo com três cadeiras, salas de acolhimento, eletrocardiograma, emergência, inalação, injeção, esterilização, além de mais quatro consultórios, uma farmácia e mais uma sala de procedimentos voltada para as situações de emergência

Sem precedentes na história de Quitandinha, a Unidade de Saúde da Família (USF) Acelino Ribas Pinto – que será inaugurada no aniversário do município neste sábado – já fará história desde o seu primeiro dia de funcionamento. A partir de segunda-feira (15), a Unidade atenderá das 8h às 20h, sendo a única da região a proporcionar atendimento em horários alternativos aos usuais da rede de saúde.

De acordo com a Secretária de Saúde, Caroline Przybylok, o fato de atender até mais tarde proporcionará ao cidadão quitandinhense mais segurança e conforto nas horas de necessidade médica. “É um grande avanço para a nossa cidade, pois os atendimentos de especialidades com agendamentos eram restritos ao horário regular. Agora o cidadão poderá agendar as suas consultas em um horário mais confortável com seus afazeres”, afirma.

A prefeita Maria Julia, cujo legado dentro da área de Saúde é irrefutável, ressalta o orgulho que sente da nova estrutura e elenca os efeitos positivos da Unidade para o município, que a nova Unidade irá ampliar e potencializar os atendimentos na cidade. “Sinto muito orgulho de finalmente poder ver essa estrutura funcionando. Com essa Unidade, nós poderemos potencializar e expandir a capacidade de atendimento na cidade, pois também dividiremos a demanda com o Hospital Cristo Rei ao atenderemos urgências e emergências. Com horário estendido nós também poderemos atender melhor e de forma mais gentil os nossos cidadãos”, disse.

ESTRUTURA E PRIMEIRO USO

A nova estrutura da USF Acelino Ribas Pinto contará com um consultório odontológico completo com três cadeiras, salas de acolhimento, eletrocardiograma, emergência, inalação, injeção, esterilização, além de mais quatro consultórios, uma farmácia e mais uma sala de procedimentos voltada para as situações de emergência.

A Secretária de Saúde diz que, a primeiro momento e devido ao protocolo de atenção aos sintomas referentes ao coronavírus, toda essa estrutura será voltada para o atendimento de sintomas da doença, e dá uma clara perspectiva do que esperar da nova estrutura no futuro quando tudo isso passar. “Nesse primeiro momento, a USF será uma unidade exclusiva para tratamento de sintomáticos do Corona. Após as 17h, continuaremos a atender os sintomáticos simultaneamente com as demandas de urgência e emergência. Depois que a pandemia passar, a nossa expectativa é realizar uma média de 35 a 40 consultas por dia aqui”, afirma.