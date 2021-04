No final da tarde do dia 15/04 (quinta-feira), o prefeito recebeu em seu gabinete a visita do novo pároco Celmo Suchek de Lima, que assumiu a Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde. O prefeito se dispôs a apoiar o novo padre em suas decisões para os munícipes. Por fim, encerraram a visita com uma benção e oração na Prefeitura.

