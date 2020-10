Novos veículos e equipamentos agregam a estrutura de Quitandinha

A segurança pública e alimentar de Quitandinha contam com novos reforços. Em cerimônias distintas, a Prefeita Maria Julia, junto de todos os secretários do município, receberam dois novos veículos e outros equipamentos que chegaram à cidade, sendo um para a Polícia Militar e outro para a Secretaria de Educação, que reforçarão os programas logísticos e estratégicos do município.

A educação recebeu do Programa de Centrais de Distribuição da Agricultura Familiar uma caminhonete Fiat Strada, avaliada em R$ 53 mil Reais, mais uma lavadora de alta pressão, dois carrinhos plataforma, uma balança de piso, 87 caixas plásticas e 30 pallets plásticos. Toda essa estrutura será utilizada para dinamizar a logística dos alimentos vindos da agricultura familiar, que compõem a merenda escolar dos alunos do ensino básico da cidade.

Por sua vez, o destacamento de Polícia Militar de Quitandinha recebeu uma viatura Renault Duster caracterizada, vinda por meio de uma indicação de emenda parlamentar do Deputado Estadual Gilson De Sousa.

A viatura é a terceira do município, que além dela conta com um Palio Adventure para operações urbanas e uma Volkswagen Amarok, para as operações no interior. De acordo com o Sargento Rudnilson Witt, comandante do destacamento quitandinhense, os três equipamentos mais a nova sede do agrupamento colocam Quitandinha como uma das cidades com melhor estrutura em segurança pública da região suleste.

