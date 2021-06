Operadores de máquinas e implementos são capacitados em Quitandinha

Iniciou-se na segunda-feira (07) o curso de operação de tratores e implementos desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha, juntamente com o SENAR.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Devido a pandemia, 9 produtores estão realizando o curso até esta sexta-feira (11). O curso é composto por 40h e está sendo realizado no salão da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Conteúdo programático

– Normas de segurança na operação de tratores agrícolas;

– Simbologia universal para máquinas agrícolas;

– Controles e instrumentos (painel, pedais, assento, alavancas e direção);

– Funcionamento básico do motor ciclo 4 tempos;

– Metrologia básica;

– Motor Diesel: sistemas de alimentação de ar e de combustível, sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento e sistema elétrico;

– Eixos dianteiro e traseiro;

– Ajuste da bitola e alinhamento das rodas;

– Tração dianteira auxiliar (4×4);

– Lastreamento (líquido e com contrapesos);

– Índice de patinagem;

– Caixa de câmbio, tipos de transmissão e tomada de potência (TDP);

– Sistema hidráulico;

– Sistema de bloqueio do diferencial;

– Barra de tração;

– Manutenção preventiva e lubrificação;

– Tipos de implementos e suas finalidades;

– Seleção de implementos x potência do motor;

– Acoplamento e regulagem de implementos;

– Seleção de marcha e rotação do motor para trabalho;

– Operação do trator.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -