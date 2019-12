Pai e filha quitandinhenses são premiados em rodeio estadual

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 21/12/2019

Quitandinha foi representada na cidade de Toledo pelo laçador Roni Moreira Junior (Picasso) e a filha Heloísa Santos Moreira, entre os dias 13 e 15 de dezembro. Participantes do CTG Estância Crioula, eles se destacaram no 31° encontro estadual de seleções do Paraná, levando o 3° lugar na seleção Peão e o 3° lugar na seleção Piazinho.

A prefeita Maria Julia e a secretária de Educação, Cultura e Esportes parabenizam ao pai e filha pelo talento e dedicação: “O rodeio é um esporte tradicional aqui na região e ficamos felizes de ver essas premiações. Afinal, são pessoas daqui, e estão levando o nome de Quitandinha pra outros municípios”, afirma a secretária.

“Fiquei muito feliz de saber que eles se destacaram. Parabéns pelo esforço dos dois. Porque não é fácil o que eles fazem, é muito treino. E é bom que assim Quitandinha fica lembrada como uma cidade que têm pessoas esforçadas em tudo que fazem”, destaca a prefeita.