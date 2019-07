Parceria entre Sumitomo e Prefeitura gera empregos em Quitandinha

Atualmente, já são 150 moradores empregados pela empresa, com intermédio da Agência do Trabalhador de Quitandinha

Mais uma vez em Quitandinha, a multinacional japonesa instalada em Fazenda Rio Grande, Sumitomo Rubber do Brasil (SRB), esteve selecionando novos potenciais colaboradores para reposição na área de produção. A seleção foi na última quarta-feira (10) e contou com a participação de 20 candidatos.

A parceria que existe entre a indústria e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a maior em termos de geração de emprego para a população quitandinhense. Atualmente, já são 150 moradores empregados pela empresa, com intermédio da Agência do Trabalhador de Quitandinha.

“Essa é uma parceria que dá muito certo, porque apesar de toda a crise de desemprego no País, muitas pessoas daqui vão trabalhar na Sumitomo, que é uma empresa sólida, com muitos benefícios para os funcionários, como o transporte fretado, que é uma comodidade. Eles vêm uma vez por mês e sempre saem com bons resultados”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico Marcelo do Vale.

Segundo ele, Prefeitura e SRB caminham juntos há muitos anos, e isso é mérito dos funcionários da secretaria, em especial o Anderson Brunikoski e a Beatriz Barbosa. Além disso, a empresa gosta muito da mão de obra quitandinhense.

“A parceria da SRB com a Secretaria trouxe para a empresa profissionais muito dedicados, ficamos muito felizes em saber que estamos proporcionando essa oportunidade para a população de Quitandinha, e esperamos continuar com o relacionamento que temos até o momento.”, ressalta a assistente de RH, Hevilyn Monteiro.

Segundo ela, o processo seletivo inclui ainda outros testes e entrevistas. Mas os resultados obtidos em Quitandinha são sempre favoráveis: “Em 2019 a média mensal de contratação é de 30% do total entrevistados por mês em Quitandinha.”, reforça.