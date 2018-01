Pela primeira vez Quitandinha terá CMEIs abertos no período de férias

A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação é uma alternativa para as famílias que não têm recesso do trabalho e não possuem outra opção de cuidado aos filhos

Através de um pedido da prefeita Maria Julia, durante este mês de janeiro, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Quitandinha, estão pela primeira vez abertos no período de férias.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação é uma alternativa para as famílias que não têm recesso do trabalho e não possuem outra opção de cuidado aos filhos. O benefício é voltado às crianças que já frequentam as creches no período regular do ano letivo.

A secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, conta que cerca de 100 crianças estão sendo atendidas nos CMEIs realizando atividades diversificadas. “Preparamos atividades especiais para as crianças, que são diferentes das oferecidas durante o ano letivo. É uma colônia de férias que recebe nossos pequenos de braços abertos”, disse a secretária.

Segundo a prefeita Maria Julia, o principal objetivo é beneficiar as famílias que trabalham e não tem com quem deixar as crianças. “É uma iniciativa inédita que beneficia as famílias que mais precisam. Sabemos que nem todos os pais estão em recesso em seus trabalhos e precisam da creche para deixarem seus filhos em segurança”, explicou a prefeita.