Prefeita Maria Julia agradece iniciativa de empresário de transporte

Com a mudança, os moradores do Rio da Várzea acabam economizando cerca de 40 minutos

Moradores do Rio da Várzea e Água Clara de Baixo, em Quitandinha, que utilizam os ônibus do Transporte Rio D’Ouro, contam agora com uma integração gratuita a partir do ponto no Doce Fino. A iniciativa do empresário José Arnaldo, conhecido como Zé do ônibus, deve beneficiar diversas pessoas que economizam tempo indo direto para a região onde moram.

Segundo o empresário, a rota comum do ônibus sai às 17h do Centro e segue pelo Pangaré, Cerrinho, Quicé, Doce Fino, Doce Grande, até chegar no Rio da Várzea. Com a mudança, os moradores do Rio da Várzea acabam economizando cerca de 40 minutos, isso porque a partir do Doce Fino pegam um novo transporte e vão direto para a localidade. O ônibus espera os usuários e passa ainda pelo Lageadinho, facilitando também o trajeto desses moradores.

“Nós optamos por colocar mais um ônibus à disposição desses usuários que vêm conosco até o Doce Fino, sem cobrar uma nova tarifa. Eles descem no Doce Fino e fazem uma interligação até a região do Rio da Várzea e Água Clara de Baixo”, explica.

A prefeita Maria Julia agradece muito à iniciativa do empresário, em prol dos moradores: “Muitas pessoas iam a pé ou então ligavam para um parente ou vizinho pedindo carona a partir ali do Doce Fino. E é um caminho longo, principalmente pra ir à noite. Então ficamos muito felizes quando soubemos do novo ônibus que ia levar esses moradores até perto das suas casas. Agradecemos muito à empresa e ao proprietário Zé, pela iniciativa”, diz.