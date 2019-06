Prefeita Maria Julia consegue parecer favorável da ANTT quanto ao trevo entre a BR-116 e a Avenida Fernandes de Andrade

Na última terça-feira (4), a Prefeita Maria Julia esteve em Brasília para participar de reuniões municipalistas e solicitar benfeitorias para Quitandinha. Acompanhada do deputado federal Luciano Ducci, o assessor jurídico de Quitandinha Calebe França e a coordenadora da Defesa Civil Inêz Rodrigues, ela solicitou melhorias no acesso à BR-116, pela Avenida Fernandes de Andrade, entregando um abaixo-assinado com mais de dois mil nomes.

Entregue à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o pedido tem como objetivo diminuir o alto índice de acidentes registrado no local. Somente de 2017 até o momento, foram 25 acidentes. A maioria deles, causada por tráfego em alta velocidade ou conversões irregulares.

A gestora conta que ficou feliz ao receber parecer favorável da ANTT, que entendeu a necessidade de um trevo no local. A princípio, será realizada uma sinalização vertical, com pintura e placas. O trevo será incluído no plano de concessão dos próximos cinco anos, mas de acordo com os técnicos da agência, é uma obra prioritária.

“Desde o começo do mandato eu venho buscando melhorias no trecho, porque é muito perigoso, já tivemos muitos acidentes e mortes. Passamos por vários estágios pra solicitar essa mudança e agora ainda contamos com a ajuda da população no abaixo-assinado. Estou feliz que tivemos uma resposta positiva”, ressalta Maria Julia.