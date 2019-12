Prefeita Maria Julia garante o 13º do funcionalismo municipal

O 13º salário dos servidores da Prefeitura de Quitandinha está programado para ser pago já nesta sexta-feira (13). Os direitos dos funcionários são sempre prioridade na gestão da Prefeita Maria Julia, que mesmo diante das dificuldades financeiras, não deixa de manter em dia a folha de pagamento.

“Esse ano foi muito difícil para todos os municípios. Muitas coisas nós não pudemos fazer pela falta de recursos, mas sem os funcionários que trabalham todos os dias, acordam cedo pra atender aos moradores de Quitandinha, nós não conseguiríamos fazer nada. Então eles sempre são prioridade”, afirma a prefeita Maria Julia.

A secretária de Administração e Finanças Jaqueline Ribas explica ainda que muitas prefeituras terão que parcelar o valor, que terminará de ser pago já em 2020. Em Quitandinha, segundo ela, o pagamento total foi possível graças à economia que a administração vem promovendo.

Ainda de acordo com a secretária, a folha de pagamento está em torno de R$ 1,6 milhão, valor esse que acaba sendo injetado na economia local. “É uma data que os comerciantes esperam muito, porque com o salário extra e a proximidade do Natal e Ano Novo, as pessoas acabam fazendo compras. E temos ótimas opções de lojas na cidade”, ressalta.