Prefeitura compra alimentos de produtores locais para enriquecer a merenda na crise

Em meio à crise, a Prefeitura de Quitandinha fortalece a agricultura local e compra alimentos de seus pequenos produtores para enriquecer os kits de merenda, que serão distribuídos pela Educação para as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com os filhos devidamente matriculados em uma das escolas e que se encontram em situação de vulnerabilidade, por conta da crise trazida pelo coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Administração e Finanças, isso é possível graças à prerrogativa criada para a destinação dos recursos vindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), abordada na lei federal nº 13.987 e sancionada em 7 de abril deste ano. “A lei determina a distribuição de gêneros alimentícios durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública. O recurso do PNAE, que naturalmente usaríamos para compra de merenda escolar no período letivo, agora servirá para ajudar as pessoas que mais precisam nesse momento. Podemos destinar até 30% do recurso para a agricultura familiar. É o que podemos fazer para ajudar o nosso produtor local e os nossos mais necessitados”, afirma Jaqueline Ribas, secretária da pasta.

QUANTIDADE

De acordo com a secretária, para essa primeira remessa, foram comprados mais de R$ 8 mil em produtos dos 17 fornecedores locais. 510 kg de maçã, 500 kg de batata, 510 kg de caqui e 140 unidades de repolho enriquecerão nutritivamente os 252 kits de merenda distribuídos nesta semana, nas sete escolas municipais e dois CMEIs de Quitandinha.

Para a próxima semana, está prevista a compra de mais R$ 6 mil em produtos, entre eles Pão, Batata Salsa, Beterraba e Alface, que comporão a próxima remessa de kits que serão montados pela Educação do município.

SERVIÇO

A Secretaria de Assistência Social disponibilizou uma lista para as diretoras escolares, nela constando todos os beneficiários divididos por cada escola. Assim sendo, a família beneficiada poderá retirar o kit somente na escola onde seu filho (a) está matriculado (a), não sendo possível a retirada de outros kits em outras escolas.

Somente terão direito ao kit as famílias devidamente regularizadas no Cadastro Único do Governo Federal e constantes no Programa Bolsa Família, cujos filhos estejam, também, devidamente matriculados nas escolas de origem dos kits.

Mais informações sobre as próximas entregas podem ser obtidas no telefone da Secretaria de Educação: (041) 3623-1242.