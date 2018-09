Prefeitura de Quitandinha adquire nova van adaptada para o transporte de pacientes

O veículo adaptado para pessoas com necessidades especiais com 16 lugares foi comprado com recurso federal, através de um investimento de R$ 190 mil.

A prefeita do município de Quitandinha, Maria Julia, está fazendo um grande investimento na renovação da frota da Saúde, melhorando o transporte de pacientes. Nesta semana ela entregou mais um novo veículo de passageiros do tipo van, que será utilizado pela secretaria municipal de Saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O veículo adaptado para pessoas com necessidades especiais com 16 lugares foi comprado com recurso federal, através de um investimento de R$ 190 mil. De acordo com a prefeita Maria Julia, o montante foi conquistado em sua visita a Brasília. “É mais uma verba que conseguimos quando fomos a Brasília, junto aos nossos deputados. Sabemos que o veículo será muito útil e importante para as famílias que necessitam do transporte para hospitais de Curitiba e região“, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Carvalho, conta que o programa de melhoraria do transporte de pacientes lançado pela prefeita, está renovando e ampliando os atendimentos. “Trabalhamos para garantir o conforto dos pacientes. Além de novas ambulâncias e vans, estamos aguardando a chegada de mais veículos que irão garantir um serviço de qualidade para a nossa gente”, disse.

A cerimônia de entrega da van aconteceu em frente à Prefeitura de Quitandinha, com presença da prefeita Maria Julia, secretários municipais, gerentes municipais e servidores da secretaria municipal de Saúde.