Prefeitura de Quitandinha ajuda moradores que tiveram casas atingidas pela chuva

Ao todo, 60 pessoas foram afetadas e algumas dessas famílias perderam móveis e utensílios domésticos, sendo que três também tiveram as casas completamente destelhadas

As chuvas do último sábado (27) atingiram 21 casas em Quitandinha, por volta das 17h30min. Ao todo, 60 pessoas foram afetadas e algumas dessas famílias perderam móveis e utensílios domésticos, sendo que três também tiveram as casas completamente destelhadas. O Posto de Saúde da localidade da Campina também foi atingido.

Agindo rapidamente, a equipe da Defesa Civil de Quitandinha e outros funcionários da Prefeitura foram até as residências afetadas para ajudar aos moradores. Foram realizados atendimentos emergenciais, com entrega de lonas, e transporte das famílias desalojadas até a casa de parentes e amigos. 15 famílias receberam Eternit e também foram arrecadados cobertores e colchões.

“Usamos quase 200 folhas de Eternit. Agradeço muito à Defesa Civil de Fazenda Rio Grande, que por meio do coordenador Guilherme, nos ajudou prontamente. E também a todos que ajudaram aqui da Prefeitura e da Defesa”, comenta a Prefeita Maria Julia.

Mas ela ainda ressalta que falta muito para ajudar a todos e pede que, quem puder, entre em contato com a Defesa Civil para fazer doações. O número para contato é 98746-2485 (Inêz) e são necessários, principalmente, colchões e guarda-roupas para as famílias que foram prejudicadas.